Албано-удинская христианская религиозная община Азербайджана распространила заявление, в котором осудила реакцию армянского общества и политических кругов Армении на поездку представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур.

«Мы, члены албано-удинской христианской религиозной общины — наследницы Албанской (Кавказской) Апостольской независимой церкви, решительно осуждаем реваншистскую реакцию в армянском обществе и политических кругах на поездку аккредитованных в Азербайджане дипломатов в Карабах и Восточный Зангезур, в том числе к историко-культурным памятникам Албании — монастырям Гандзасар и Худавенг», — говорится в заявлении.

В общине заявили, что попытки армянской стороны, армянских лоббистских кругов, а также премьер-министра Никола Пашиняна и других высокопоставленных лиц представлять Гандзасар и Худавенг как армянское наследие являются искажением исторических фактов и создают угрозу формирующемуся мирному процессу.

«Кампания против визита дипломатов показывает, что определенные политические и религиозные круги в Армении по-прежнему не готовы отказаться от прежних подходов и проявляют нетерпимость к законным правам Азербайджана», — отмечается в заявлении.

Община подчеркнула, что Кавказская Албания является неотъемлемой частью истории азербайджанской государственности, а политика отрицания и присвоения ее культурного и религиозного наследия неприемлема.

В заявлении напоминается, что в 313 году албанский царь Урнайр объявил христианство государственной религией, история монастыря Худавенг восходит к VI–VII векам, а Гандзасар был построен в 1216–1238 годах по распоряжению албанского князя Гасана Джалала Довлы и впоследствии стал резиденцией албанского католикосата.

По мнению общины, после ликвидации Албанской Апостольской церкви решением царского Синода в 1836 году часть ее материального и духовного наследия была присвоена Армянской григорианской церковью. В Карабахе и других регионах, как отмечается в заявлении, албанские храмы подвергались григорианизации, а архивные материалы и документы уничтожались либо фальсифицировались.

«Мы, первые христиане этой земли, решительно отвергаем попытки присвоения нашей истории и религиозно-культурного наследия», — заявили представители общины.

Также подчеркивается, что сегодня удины свободно проводят богослужения не только в церквях Габалы и Огуза, но и в древних албанских храмах на освобожденных территориях, включая Гандзасар, Агоглан, Худавенг и Амарас.

Община отметила, что после восстановления независимости Азербайджана появилась возможность объективно изучать историю Албанской Апостольской церкви и восстанавливать ее памятники. В заявлении упоминаются реставрация храма в селе Киш Шекинского района, а также церквей «Чотари» и Святой Марии в поселке Нидж Габалинского района.

«Армянская сторона должна принять сложившиеся реалии и отказаться от любых шагов, мешающих мирному процессу, от реваншистской пропаганды и искажения исторических фактов», — говорится в заявлении.

В общине также сообщили, что ее представители неоднократно посещали Карабах, проводили там религиозные обряды и в ближайшее время планируют новую поездку.