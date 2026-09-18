Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана накануне 20 сентября – Дня государственного суверенитета — предоставило еще 36 квартир семьям шехидов и инвалидам войны.

Квартиры расположены в новом жилом комплексе в поселке Говсан, сообщает Report.

На церемонии вручения документов на квартиры, состоявшейся в 4-м центре DOST в Баку, выступил заместитель министра труда и соцзащиты населения Рашад Мустафаев.

Он подчеркнул, что после Отечественной войны программа предоставления жилья семьям погибших и инвалидам войны расширена в 5 раз: в послевоенный период им предоставлено более 7300 квартир, а в целом за прошедший период – более 16 000 квартир.

В этот период пособия и пенсии семьям шехидов и инвалидам войны также увеличены в среднем более чем в 2 раза.

На церемонии отмечено, что государство ведет последовательную работу по трудоустройству и предоставлению реабилитационных услуг гражданам указанной категории.