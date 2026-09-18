19 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем — 25-29° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 65-75%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода, однако в некоторых горных и предгорных районах местами пройдут дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град. Ночью и утром в горах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем — 29-33° тепла, в горах ночью — 10-15°, днем — 18-23° тепла.