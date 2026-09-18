Литва подготовила план эвакуации жителей Вильнюса на случай военной угрозы или серьезного кризиса. Один из основных маршрутов предусматривает эвакуацию в направлении Польши, сообщает «Польское радио».

Согласно плану, для жителей столицы определены три основных направления эвакуации. Один из маршрутов ведет к границе с Польшей, два других — на север, в сторону Паневежиса и Шяуляя, и на запад, в направлении Каунаса и Клайпеды.

Власти Подляского воеводства Польши, в свою очередь, готовятся к возможному использованию региона в качестве транзитного коридора для жителей стран Балтии.

Как отмечается, конкретное направление и порядок эвакуации будут зависеть от места и масштаба угрозы. Жители, имеющие автомобили, должны будут следовать по заранее определенным маршрутам. Для граждан, которые не смогут эвакуироваться самостоятельно, транспорт планируют организовать муниципальные власти.

Представитель Департамента гражданской обороны Вильнюса Жигимантас Соловьёвас сообщил, что обновленный план эвакуации был представлен около года назад.

При непосредственной угрозе обстрела эвакуация из города проводиться не будет — в таком случае жителям рекомендуется укрываться в убежищах.