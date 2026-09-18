В Баку задержаны лица, которые незаконно внесли изменения в организацию дорожного движения.

Как сообщает «Xəzər TV», нарушители попали в объектив камеры.

Установлено, что на территории поселка Маштага Сабунчинского района на дороге с интенсивным движением они с помощью краски изменили дорожную разметку в месте, где запрещен разворот, поменяв сплошную разделительную линию на прерывистую.

Сотрудники полиции задержали нарушителей.

Отмечается, что группа лиц пошла на такой шаг, чтобы получить возможность совершать разворот и добираться до места проживания по более короткому маршруту.