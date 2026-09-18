В Польше обнаружили товары с изображением флага бывшего сепаратистского режима в Карабахе. После обращения азербайджанца их продажу остановили.

Продукцию выпускала польская компания Henry Studio. Азербайджанец Эльнур Ибишов направил производителю жалобу с требованием удалить изображение и впредь корректно отображать территориальную целостность Азербайджана.

После обращения соответствующие меры были приняты: товар снят с продажи и будет изъят из оборота. Компания заверила, что подобное не повторится.