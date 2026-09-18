В Софии состоялась встреча председателя Комиссии по телевидению и радио Армении Тиграна Акопяна и заместителя председателя Высшего совета радио и телевидения Турции (RTÜK) Дениза Гюлера.

Об этом армянским СМИ сообщили в Комиссии по телевидению и радио Армении.

В ходе встречи стороны обсудили текущие тенденции и современные вызовы в сфере теле- и радиовещания, а также вопросы деятельности регулирующих органов.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему развитию и расширению сотрудничества между регуляторами Армении и Турции. В частности, обсуждались обмен опытом и профессиональными знаниями, активизация отраслевого диалога и взаимодействие в рамках представляющих взаимный интерес проектов.

Стороны также подчеркнули важность углубления партнерства на международных и региональных площадках.

Участники встречи отметили необходимость регулярного проведения подобных встреч, подчеркнув роль диалога для эффективного регулирования вещательной сферы и совместного реагирования на новые вызовы.

Кроме того, обсуждалась возможность подписания Меморандума о сотрудничестве. Как отмечается, соответствующий проект документа уже находится в стадии разработки.