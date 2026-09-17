Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с представителями арабских стран ситуацию вокруг Ирана на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом он рассказал в интервью Axios.

Речь идет о встречах с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана. Трамп заявил, что хочет узнать у региональных союзников о дальнейших действиях на фоне войны с Ираном.

«Я хочу узнать, в каком положении они сейчас находятся и как у них дела. Мы всегда очень заботились о них», – сказал Трамп.

Одновременно Вашингтон работает над послевоенной стратегией для Ближнего Востока, предусматривающей участие региональных союзников в сдерживании Ирана. По данным Axios, разработка этих планов находится на ранней стадии.

Американская сторона также намерена определить свой подход к региону на оставшиеся два года президентского срока Трампа. Одним из факторов при этом рассматривается расширение нормализации отношений между Израилем и соседними странами.

Кроме того, Трамп намерен встретиться в Нью-Йорке с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Общеполитические прения высокого уровня на Генассамблее ООН пройдут в Нью-Йорке 22–26 и 28 сентября с участием глав государств и правительств, а также министров иностранных дел.