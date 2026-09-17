В последнее время Азербайджан форсированными темпами реализует программу по созданию мощностей по выработке энергии из возобновляемых источников. Наглядным примером стало открытие 16 сентября солнечной электростанции «Гобустан» мощностью 100 МВт в Гарадагском районе Баку. В церемонии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Стоимость проекта составила около $55 млн. Ожидается, что ежегодно станция будет производить порядка 200 млн кВт·ч электроэнергии. Благодаря этому страна сможет экономить 45 млн кубометров природного газа и сокращать выбросы углекислого газа на 97 тыс. тонн в год.

Однако значение проекта определяется не только его мощностью. Гобустанская СЭС стала первой в Азербайджане крупной электростанцией, инвестор которой был выбран на открытом аукционе. Его победителем в 2024 году стала китайская Universal International Holdings Limited. Таким образом, Баку впервые перешел от индивидуальных договоренностей с инвесторами к конкурентной модели, позволяющей выбирать наиболее выгодные условия производства и закупки электроэнергии.

После запуска станции установленная мощность солнечной энергетики страны увеличилась с 278,2 до 378,2 МВт. Общая мощность объектов ВИЭ, включая гидроэлектростанции, достигла 2170 МВт, или около 21,5% всех генерирующих мощностей Азербайджана.

При этом доля солнца и ветра в фактическом производстве электроэнергии пока остается сравнительно небольшой. В 2025 году солнечные станции выработали 599,8 млн кВт·ч, а ветровые — 169,7 млн кВт·ч. Вместе они обеспечили около 2,7% всей электрогенерации страны. Согласно расчетам, после первого полного года работы Гобустанской СЭС производство солнечной электроэнергии может увеличиться примерно на треть, а ее доля в энергобалансе приблизится к 2,8%.

Следует отметить, что разница между установленной мощностью и фактической выработкой вполне закономерна. Работа солнечных и ветровых станций зависит от погоды, продолжительности солнечного сияния и состояния сетевой инфраструктуры. К тому же основная часть азербайджанских мощностей ВИЭ пока приходится на гидроэлектростанции.

Но, пожалуй, главное экономическое значение новой станции заключается в другом. Азербайджан по-прежнему производит значительную часть электроэнергии на тепловых электростанциях. Каждый киловатт-час, полученный от солнца или ветра, позволяет сократить внутреннее потребление природного газа и направить высвободившиеся объемы на экспорт, в нефтехимию или на покрытие растущего внутреннего спроса.

Разумеется, 45 млн кубометров газа в год не способны радикально изменить экспортные показатели страны. Однако по мере ввода новых станций накопительный эффект будет возрастать. Поэтому ВИЭ не конкурируют с газовой стратегией Азербайджана, а дополняют ее. Чем меньше газа сжигается при производстве электроэнергии внутри страны, тем больше возможностей появляется для его продажи за рубеж без соответствующего увеличения добычи.

Не менее важным является то обстоятельство, что открытие Гобустанской СЭС стало и первым крупным практическим результатом азербайджано-китайского сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики. Ранее участие Китая было связано главным образом с поставками солнечных панелей и оборудования. Теперь китайская компания выступила непосредственным инвестором проекта.

Перспективы этого сотрудничества значительно шире одной станции. В апреле 2025 года Азербайджан и китайские компании подписали шесть документов, охватывающих сотрудничество в области солнечной и ветровой энергетики, систем накопления электроэнергии и возможную локализацию производства оборудования. Для Баку китайское направление привлекательно тем, что объединяет инвестиции, технологии, доступное финансирование и крупнейшую в мире производственную базу солнечных панелей и аккумуляторов.

В то же время Китай является не единственным внешним партнером Азербайджана в этой сфере. Эмиратская Masdar уже эксплуатирует станцию «Гарадаг» и реализует новые проекты в Билясуваре и Нефтчале. Саудовская ACWA Power строит ветровую электростанцию «Хызы–Абшерон» мощностью 240 МВт, а британская bp работает над солнечной станцией «Шафаг» такой же мощности в Джебраиле. Таким образом, в зеленой энергетике страны формируются четыре основных инвестиционных направления, представленные ОАЭ, Саудовской Аравией, Китаем и Великобританией.

В целом открытие Гобустанской СЭС знаменует новую страницу как в развитии энергетики страны, так и в азербайджано-китайских отношениях. Последовательно привлекая международные инвестиции и вводя новые солнечные и ветровые мощности, Азербайджан уверенно превращается в один из ведущих центров возобновляемой энергетики регионального масштаба.