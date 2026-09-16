Наука должна стать одним из ключевых инструментов развития и глобального признания тюркского мира, заявил лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санджар в обращении к участникам конференции аналитических центров тюркских государств в Баку. Об этом сообщает «АзерТАдж».

Санджар отметил большой человеческий потенциал тюркского мира и наличие талантливой молодежи.

По его словам, для развития науки необходимо инвестировать в фундаментальные исследования, привлекать молодежь в научную сферу и создавать свободную рабочую среду для ученых. Он также подчеркнул необходимость укреплять сотрудничество между учеными и исследовательскими центрами тюркских государств.

Особое внимание нобелевский лауреат уделил совместным исследованиям молодых ученых.

«Путь к этому известен: мы будем создавать науку и много работать», – указал он.

Обращение Санджара на конференции озвучил руководитель Центра изучения тюркского мира при Центре анализа экономических реформ и коммуникации Ильяс Гусейнов.

II Международная конференция ведущих национальных аналитических центров тюркских государств проходит в Баку при совместной организационной поддержке Центра анализа экономических реформ и коммуникации и Секретариата Организации тюркских государств.