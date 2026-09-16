Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи, в ходе которого стороны обсудили текущие события на фоне недавних атак и продолжающиеся ирано-американские переговоры. Об этом ТАСС сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве Турции.

«Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 16 сентября провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. В ходе разговора обсуждались текущие события в контексте недавних атак и продолжающиеся переговоры», – сказал собеседник агентства.

Других подробностей он не предоставил.

Последний раз Фидан общался с Арагчи по телефону 12 сентября. Тогда, по информации источника в турецком МИД, министры обсудили урегулирование вопроса вокруг Ормузского пролива и атаки на Саудовскую Аравию.