Представители Центра управления и культуры в Европе Университета Санкт-Галлена (GCE-HSG) посетили Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Визит был организован Центром анализа международных отношений и мультикультурализма.

Гостям представили информацию о работе по разминированию, существующих в этой сфере вызовах, а также показали различные виды мин и взрывоопасных остатков войны, обнаруженных на пострадавших территориях.

В GCE-HSG отметили, что встреча позволила получить представление о гуманитарных проблемах постконфликтного восстановления и о роли разминирования в обеспечении безопасности населения и проведении восстановительных работ. Центр поблагодарил ANAMA за предоставленную информацию и обмен опытом.