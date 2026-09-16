Доходы государственного бюджета Азербайджана в 2027 году прогнозируются на уровне 39,234 млрд манатов, расходы – 42,4 млрд манатов, говорится в бюджетных показателях Министерства финансов на 2027 год и последующие три года.

По сравнению с утвержденным прогнозом на 2026 год доходы бюджета увеличатся на 1,6%, расходы – на 1,7%.

Дефицит государственного бюджета в 2027 году ожидается на уровне 3,166 млрд манатов, что соответствует 2,2% прогнозируемого ВВП. В годовом выражении дефицит вырастет на 2,3%.

Доходы от нефтегазового сектора прогнозируются в размере 15,48 млрд манатов, или 39,5% всех доходов бюджета. На ненефтегазовый сектор придется 23,754 млрд манатов, или 60,5%.

На текущие расходы планируется направить 24,771 млрд манатов, или 59,6% расходов государственного бюджета. Капитальные расходы составят 14,319 млрд манатов, или 34,5%.

Еще 2,457 млрд манатов, или 5,9% расходов, предусмотрены на обслуживание государственного долга и обязательств.