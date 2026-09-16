Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии солнечной электростанции «Гобустан» мощностью 100 МВт в Гарадагском районе Баку.

Главу государства встретили министр энергетики Пярвиз Шахбазов, посол Китая в Азербайджане Лу Мэй и генеральный директор компании Universal International Holdings Limited И Нань.

Президенту была представлена информация о СЭС «Гобустан», компании Universal Energy и её деятельности в Азербайджане.

Отмечается, что компания, основанная в Шанхае, специализируется на решениях в сфере зелёной энергетики и систем хранения энергии. Помимо Китая, Universal Energy реализует проекты в области возобновляемой энергетики в Казахстане и Узбекистане.

В 2023 году решением Кабинета министров земельный участок площадью 300,77 га в посёлке Пирсаат Гарадагского района Баку был определён для строительства солнечной электростанции. В 2024 году по итогам аукциона участок получила китайская компания Universal International Holdings Limited.

Проект СЭС «Гобустан» стал первым проектом в Азербайджане, реализованным посредством аукциона, а также первым проектом Universal Energy в стране.

На станции установлены солнечные панели, полевые инверторы и трансформаторы, полностью завершены работы по прокладке кабелей.

После ввода станции в эксплуатацию ожидается ежегодное производство около 200 млн кВт·ч электроэнергии. Это позволит экономить около 45 млн кубометров природного газа в год и сократить выбросы углерода в атмосферу на 97 тыс. тонн.