Судно, зафрахтованное США и перевозившее американский персонал, попало под удар Ирана у Ормузского пролива, в результате которого несколько человек получили легкие травмы, сообщает Fox News.

По данным телеканала, атака включала четыре иранских беспилотника и как минимум одну ракету. Один из боеприпасов попал в судно.

Несколько человек получили легкие травмы, в том числе отравление дымом. Пострадавших эвакуировали в одну из стран Персидского залива для оказания медицинской помощи.

Fox News отмечает, что на борту находились американские граждане, однако не уточняет, были ли они государственными служащими или работали по контракту. Название судна, его оператор, флаг и характер контракта с США также не раскрываются.

Атака произошла на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ормузского пролива, который остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. По данным телеканала, продолжающиеся атаки в регионе усиливают риски для международного судоходства и энергетических рынков.