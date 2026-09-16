ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) зафиксировало рекордный пассажиропоток на Абшеронской кольцевой железной дороге в первый день нового учебного года.

Как передает АЖД, 15 сентября по направлениям Баку–Хырдалан–Баку и Баку–Пиршаги–Сумгайыт–Баку было перевезено порядка 52 тыс. пассажиров.

«Для сравнения, в аналогичный день прошлого года услугами железной дороги на этих направлениях воспользовались более 42 тыс. человек. Таким образом, пассажиропоток вырос на 23,3%», — говорится в сообщении.

Согласно новому графику, действующему с 15 сентября, количество рейсов на Абшеронской кольцевой железной дороге увеличено с 90 до 96.