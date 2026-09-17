В секторе Газа в результате повторного удара Израиля погибли 15-летний палестинский подросток Мохаммад Абдуррахман аль-Зеинати и сотрудник гражданской обороны Шериф Шади Ибрагим Лабад, сообщает палестинское агентство «Шехаб».

По данным агентства, аль-Зеинати возвращался с занятия по заучиванию Корана, когда произошел первый удар. После атаки подросток вместе с другими людьми направился к раненому сотруднику гражданской обороны.

В этот момент был нанесен второй удар. По данным палестинской стороны, он пришелся по людям, прибывшим на помощь пострадавшему. В результате погибли аль-Зеинати и Лабад, еще семь человек получили ранения.

Видео с места запечатлело момент второй атаки.

Инцидент произошел на фоне продолжающихся атак Израиля, несмотря на перемирие, вступившее в силу в октябре 2025 года.