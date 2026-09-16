Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данном этапе в стране нет предмета для проведения референдума по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На данный момент предмета референдума нет. По сути, референдум уже состоялся – дважды в косвенной форме», – сказал Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

По его словам, первый раз таким голосованием стали выборы, а второй – процесс сбора подписей за принятие закона о начале процесса вступления Армении в ЕС, который «набрал большой размах».

Пашинян заявил, что на данном этапе задача правительства заключается в том, чтобы «сформировать для народа Армении альтернативу».

«И когда она будет реалистично сформирована, наступит время для выражения позиции народа», – пояснил премьер.

Он также отметил, что отношения Армении и Европейского союза достигли самого высокого уровня за всю историю.