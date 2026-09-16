Годовая инфляция в Азербайджане в 2027 году прогнозируется на уровне 5,3%, а курс доллара сохранится на отметке 1,7 маната, говорится в макроэкономических прогнозах Министерства финансов на 2027 год.

Минфин ожидает, что по итогам 2026 года годовая инфляция составит 5,7%. По данным Государственного комитета по статистике, в январе–августе потребительские цены выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прогноз инфляции на 2027 год подготовлен с учетом фактической динамики цен в текущем году, ситуации на мировых рынках товаров и продовольствия, факторов, влияющих на импортные цены, изменения индекса номинального эффективного обменного курса, предположения о стабильности курса маната и возможного влияния регулируемых тарифов.

Согласно прогнозу Министерства финансов, в 2027 году курс доллара США в Азербайджане сохранится на уровне 1,7 маната.

Курс национальной валюты Азербайджана к доллару США с 7 марта 2018 года составляет 1,7 маната за доллар.