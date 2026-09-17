Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении продвигать законопроект, предусматривающий лишение гражданства за «клевету» на военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Мы лишим гражданства тех, кто клевещет на солдат ЦАХАЛ, и нанесем им финансовый удар», – сказал Нетаньяху.

Заявление прозвучало на фоне скандала вокруг документального фильма NAZA израильских режиссеров Юваля Абрахама и Рахель Шор, посвященного действиям израильской армии в секторе Газа.

Авторы фильма поговорили с 24 анонимными израильскими военнослужащими и сотрудниками разведки. В картине они рассказывают о выборе целей в Газе, использовании систем с искусственным интеллектом и допустимом числе жертв среди мирного населения. Один из собеседников заявил, что в одном из случаев допускалась гибель до 500 гражданских «ради уничтожения одного боевика».

ЦАХАЛ отверг обвинения, заявив, что личности собеседников и достоверность их утверждений невозможно независимо проверить. В армии также заявили, что удар с прогнозируемой гибелью 500 мирных жителей не планировался, не утверждался и не осуществлялся.

NAZA получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. После выхода фильма израильские власти потребовали расследовать его содержание и возможную утечку закрытых материалов.

По данным израильских СМИ, Нетаньяху намерен продвигать два законопроекта. Один предусматривает возможность лишения гражданства за публичное очернение военнослужащих ЦАХАЛ, второй – увеличение в 20 раз максимальной компенсации по искам о клевете без необходимости доказывать причиненный ущерб.

При этом Нетаньяху не уточнил, какие именно юридические основания будут использоваться для лишения гражданства.