ВВП Азербайджана в 2027 году прогнозируется на уровне 141 млрд манатов, экономический рост ожидается на уровне 2,7%, сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Объем ненефтегазового ВВП составит 109,1 млрд манатов. Рост в ненефтегазовом секторе прогнозируется на уровне 4,4%, тогда как в нефтегазовом секторе ожидается снижение на 1,8%.

Согласно обновленному прогнозу правительства, в 2026 году объем ВВП Азербайджана составит 138 млрд манатов, из которых 100 млрд манатов придется на ненефтегазовый сектор.

Кроме того, в проекте госбюджета Азербайджана на 2027 год цена одного барреля нефти марки Azeri Light заложена на уровне $65. Данный показатель аналогичен уровню 2026 года.