Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал американских избирателей поддержать республиканцев и позволить администрации Дональда Трампа продолжить начатую работу.

«Дайте нам еще один шанс или еще пару лет, чтобы продолжить делать удивительные вещи, которыми мы занимаемся последние два года», — заявил Вэнс.

Он отметил, что администрация добилась прогресса в вопросах охраны границы и иммиграции, а также восстановления американской промышленности.

Вэнс также заявил о снижении налогов для американских работников, в том числе на сверхурочные, социальное обеспечение и чаевые.

По его словам, администрация добилась значительного прогресса в борьбе с нелегальной иммиграцией и провела реформу программы H-1B, которая должна отдавать приоритет американским работникам.

Вэнс призвал продолжить начатые администрацией инициативы и заявил, что республиканцам необходимо дать возможность довести их до конца.