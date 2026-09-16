В Тегеране проходят учения и мероприятия в рамках программы «Джанфада», в которых участвуют добровольческие формирования, включая женские подразделения. Об этом сообщают иранские СМИ.

Одним из элементов программы стали учения с участием женщин, которые передвигались на автомобилях и демонстрировали навыки обращения с оружием.

Параллельно в провинции Тегеран готовятся более масштабные учения «Джанфада». По данным иранских СМИ, в них должны принять участие до 110 тыс. человек. В рамках подготовки также формируются и обучаются батальоны добровольцев.

Ранее командование Корпуса стражей исламской революции сообщало о массовой регистрации добровольцев для участия в программе. Число зарегистрированных, по данным иранских СМИ, превысило 400 тыс. человек.

