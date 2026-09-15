Саудовская Аравия уведомила европейских клиентов об отмене некоторых поставок сырой нефти в конце сентября на фоне проблем с экспортными маршрутами, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, королевство, являющееся крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, приостановило поставки по трубопроводу «Восток — Запад», ведущему к порту на западном побережье Красного моря, после очередной атаки.

Кроме того, Саудовская Аравия сталкивается с перебоями в экспорте из-за атак йеменских хуситов в Красном море и блокировки Ормузского пролива.

Государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco отказалась комментировать Reuters ситуацию с поставками.