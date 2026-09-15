Наземный общественный транспорт Баку и прилегающих территорий продолжит работать в усиленном режиме в связи с началом нового учебного года. Об этом сообщили в Азербайджанском наземном транспортном агентстве (AYNA).

Сегодня на городские маршруты впервые было выведено рекордное количество автобусов — 2530 единиц. Никогда еще в истории Баку не курсировало так много единиц общественного транспорта. Кроме того, в рамках проекта по разделению линий метро организованы 8 экспресс-маршрутов, а движение на 28 регулярных маршрутах было усилено.

В AYNA сообщили, что интервалы движения автобусов постоянно контролируются. При этом из-за транспортных заторов на отдельных участках маршрутов интервал между автобусами может увеличиваться. То есть даже при максимально приложенных усилиях, сегодня на остановках пассажиры могли столкнуться с несвоевременным прибытием или переполненностью автобусов.

По данным AYNA, за утренние часы 15 сентября, до 10:00, автобусами в Баку было перевезено 549 474 пассажира. В настоящее время, за движением автобусов следит Центр мониторинга пассажирских перевозок AYNA. Для обеспечения беспрепятственного движения общественного транспорта агентство также взаимодействует с органами полиции.

В AYNA отметили, что процесс продолжается, а работа наземного транспорта будет корректироваться с учётом дорожной ситуации.