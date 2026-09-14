Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 сентября принял советника президента Объединенных Арабских Эмиратов по национальной безопасности, заместителя правителя эмирата Абу-Даби шейха Тахнуна бин Зайеда Аль Нахайяна. Об этом сообщает АзерТАдж.
Гость передал главе азербайджанского государства приветствия президента ОАЭ шейха Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна. Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать ответные пожелания президенту ОАЭ.
В ходе встречи стороны отметили успешное развитие отношений стратегического партнерства между двумя странами и выразили удовлетворение расширением двустороннего сотрудничества в различных сферах.
Было подчеркнуто, что важную роль в укреплении отношений играют личные дружеские связи лидеров Азербайджана и ОАЭ, взаимные визиты и встречи глав государств. Отдельно отмечалось значение визита в Азербайджан большой делегации из ОАЭ для обсуждения вопросов сотрудничества.
После встречи состоялась церемония подписания документов с участием президента Азербайджана и советника главы ОАЭ.
В рамках церемонии были подписаны следующие документы:
- Соглашение о сотрудничестве между Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar и AGEC в целях разработки проектов в сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане;
- Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Азербайджанским инвестиционным холдингом и L’IMADHOLDING COMPANY PJSC;
- Соглашение между ЗАО «AzerGold» и Terra Mining Ltd о совместной оценке и разведке минерально-сырьевого потенциала и месторождений на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджана и GROUP 42 Holding Ltd о сотрудничестве в развитии в Азербайджане центра обработки данных, инфраструктуры высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта;
- Соглашение акционеров между Министерством экономики Азербайджана, выступающим от имени государства, и XRG SGC LIMITED в связи с ЗАО «Южный газовый коридор»;
- документ между Министерством энергетики Азербайджана, SOCAR и Masdar, подтверждающий финансовое закрытие проекта солнечной фотоэлектрической станции мощностью 315 МВт в Нефтчале.