Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 сентября принял советника президента Объединенных Арабских Эмиратов по национальной безопасности, заместителя правителя эмирата Абу-Даби шейха Тахнуна бин Зайеда Аль Нахайяна. Об этом сообщает АзерТАдж.

Гость передал главе азербайджанского государства приветствия президента ОАЭ шейха Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна. Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать ответные пожелания президенту ОАЭ.

В ходе встречи стороны отметили успешное развитие отношений стратегического партнерства между двумя странами и выразили удовлетворение расширением двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Было подчеркнуто, что важную роль в укреплении отношений играют личные дружеские связи лидеров Азербайджана и ОАЭ, взаимные визиты и встречи глав государств. Отдельно отмечалось значение визита в Азербайджан большой делегации из ОАЭ для обсуждения вопросов сотрудничества.

После встречи состоялась церемония подписания документов с участием президента Азербайджана и советника главы ОАЭ.

В рамках церемонии были подписаны следующие документы: