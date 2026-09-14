Количество автобусов на маршрутах Баку с 15 сентября достигнет рекордных 2530 единиц, сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Еще пять лет назад на городских маршрутах работали 1780 автобусов. В 2023 году их число выросло до 2011, в 2024-м – до 2180, а в 2025-м – до 2340.

Таким образом, за последние пять лет автобусный парк на маршрутах столицы увеличился на 750 единиц, или 42%.

За прошедший месяц в рамках проекта по разделению линий метро были запущены восемь экспресс-маршрутов и усилены еще 28 обычных маршрутов.

В AYNA сообщили, что обновление автобусного парка продолжится до конца года. В частности, в этом году на 29 маршрутах автобусы уже заменили на более новые и современные. Кроме того, с начала года частные и государственные предприятия ввезли в Азербайджан 308 автобусов.