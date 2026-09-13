Турецкий ударный беспилотник Bayraktar Akıncı провел испытания трех модификаций высокоточных авиационных боеприпасов семейства Tolun, поразив заданные цели, сообщает Anadolu.

В ходе испытаний были применены три версии боеприпаса.

Tolun-I с контактным взрывателем и осколочной боевой частью поразил контейнер прямым попаданием.

Tolun-F с датчиком приближения применили против бронетранспортера, окруженного десантниками.

Tolun-P, оснащенный проникающей боевой частью, поразил бетонное здание, пробив его конструкцию.

Все три модификации продемонстрировали точное поражение заданных целей.