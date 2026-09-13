Россия существенно модернизировала ударные беспилотники «Герань», созданные на основе иранских «Шахедов», Тегеран запросил у Москвы более современные версии этих дронов, пишет Financial Times.

По данным западных представителей служб безопасности и источника, близкого к Кремлю, возможности России в сфере беспилотников за последние годы значительно выросли. В этом году Тегеран обратился к Москве с просьбой предоставить современные «Герани», которые Иран намерен использовать в войне против Израиля и США.

Речь идет о российской версии дронов, производство которых Москва начала в 2023 году на основе разработанных в Иране «Шахедов». С тех пор конструкция и технические возможности беспилотников значительно изменились.

Первое поколение «Герань-1» способно нести боевую часть массой до 20 кг и развивать максимальную скорость около 185 км/ч. Значительно мощнее «Герань-5», оснащенная реактивным двигателем.

По данным издания, Россия впервые применила эту модель в январе 2026 года. Она способна развивать скорость до 600 км/ч, нести боевую часть массой до 90 кг и преодолевать расстояние до 1 тыс. км.

Изменения коснулись не только летных характеристик. «Герань-4» получила более аэродинамичную версию исходного корпуса, тогда как конструкция «Герани-5» уже больше напоминает крылатую ракету.

Модернизация затронула и системы наведения. Если первые «Герани» имели относительно простые системы управления, то более новые версии, по данным FT, оснащаются тепловизионными камерами и системами наведения с использованием искусственного интеллекта.

Это делает новые версии дронов значительно сложнее первых моделей, которые Россия начала производить после получения иранской технологической основы.

Кроме того, Россия начала устанавливать на ударные беспилотники реактивные двигатели, благодаря чему они стали значительно быстрее и сложнее для перехвата.