ВМС Турции провели у побережья Антальи испытательные стрельбы новыми ракетами с вертолетов SeaHawk, сообщает турецкий портал ShiftDelete.net.

В ходе испытаний вертолеты применили ракеты L-UMTAS GM и IIR TEMREN производства турецкой компании ROKETSAN по наземным и воздушным целям.

Новые боеприпасы оснащены инфракрасными головками самонаведения и работают по принципу «выстрелил – забыл». Их применение расширяет возможности вертолетов SeaHawk и позволяет использовать их как многоцелевые платформы.

Ожидается, что ракеты позволят турецким вертолетам выполнять задачи не только по поражению наземных целей, но и по борьбе с беспилотниками и вертолетами.

