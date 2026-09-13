Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно завершила очередной раунд регулярных консультаций в Азербайджане, в ходе которых обсудила с официальными лицами поддержку Евросоюзом мирного процесса между Баку и Ереваном. Об этом она сообщила в соцсети X.

По ее словам, 10 сентября она встретилась в Баку с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым, а также представителем президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

«Мы обсудили поддержку Европейским союзом мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, в том числе гуманитарные вопросы, связанные с последствиями бывшего конфликта, а также усилия в сфере взаимосвязанности и регионального сотрудничества», – отметила спецпредставитель ЕС.

Кроме того, она сообщила, что впервые приняла участие в организованной азербайджанскими официальными лицами для дипломатического корпуса поездке в зоны бывшего конфликта в Карабахе и Восточном Зангезуре, где ознакомилась с ситуацией на местах.