Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно завершила очередной раунд регулярных консультаций в Азербайджане, в ходе которых обсудила с официальными лицами поддержку Евросоюзом мирного процесса между Баку и Ереваном. Об этом она сообщила в соцсети X.
По ее словам, 10 сентября она встретилась в Баку с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым, а также представителем президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым.
«Мы обсудили поддержку Европейским союзом мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, в том числе гуманитарные вопросы, связанные с последствиями бывшего конфликта, а также усилия в сфере взаимосвязанности и регионального сотрудничества», – отметила спецпредставитель ЕС.
Кроме того, она сообщила, что впервые приняла участие в организованной азербайджанскими официальными лицами для дипломатического корпуса поездке в зоны бывшего конфликта в Карабахе и Восточном Зангезуре, где ознакомилась с ситуацией на местах.
«У нас была возможность пообщаться с представителями местных органов власти, бывшими вынужденными переселенцами и СМИ. В рамках поездки мы также посетили различные объекты культурного и религиозного наследия, включая мечети и церкви. После обмена мнениями в Азербайджане теперь с нетерпением жду завтрашних встреч в Ереване с официальными лицами Армении и представителями гражданского общества», – написала она.