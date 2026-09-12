Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подтвердил, что будет баллотироваться на новый срок.

Выборы главы организации состоятся 18 марта следующего года. Инфантино заявил, что его предвыборный слоган будет звучать так: «Футбол принадлежит всем, везде в мире».

По словам главы ФИФА, организация намерена расширять возможности для людей по всему миру, обеспечивать их необходимыми ресурсами и сокращать разрыв между ведущими футбольными странами и остальными.