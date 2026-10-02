Во второй день финальной сессии Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку были повторены два мировых рекорда, сообщили в Федерации плавания Азербайджана (ASF).

Российский пловец Егор Корнев показал результат 44,84 секунды на дистанции 100 метров вольным стилем, повторив достижение Кайла Чалмерса.

Кроме того, Корнев повторил рекорд Кубка мира на дистанции 50 метров на спине — 22,23 секунды.

Кубок мира проходит 1–3 октября в Бакинском дворце водных видов спорта. В соревнованиях участвуют 216 спортсменов из 44 стран.