Португальская федерация футбола (FPF) разработала стратегию о том, как восстановить отношения между нападающим Криштиану Роналду и главным тренером сборной Португалии Жорже Жезусом, сообщает A Bola.

По информации источника, FPF намерена выступать в роли посредника в конфликте и отвергает любые радикальные решения, способные бросить тень на наследие 41-летнего форварда.

В то же время, основным препятствием для примирения между конфликтующими сторонами остается непреклонная позиция главного тренра Жорже Жезуса, который не признает авторитет Криштиану Роналду.