Португальская федерация футбола (FPF) разработала стратегию о том, как восстановить отношения между нападающим Криштиану Роналду и главным тренером сборной Португалии Жорже Жезусом, сообщает A Bola.
По информации источника, FPF намерена выступать в роли посредника в конфликте и отвергает любые радикальные решения, способные бросить тень на наследие 41-летнего форварда.
В то же время, основным препятствием для примирения между конфликтующими сторонами остается непреклонная позиция главного тренра Жорже Жезуса, который не признает авторитет Криштиану Роналду.
«Приоритетной задачей организации сейчас является преодоление возникших разногласий и поиск путей к консенсусу», — говорится в материале.