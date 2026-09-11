В Азербайджане в 2025 году было зарегистрировано 32 694 смерти. Основной причиной смертности остаются заболевания системы кровообращения — на них пришлось более половины всех зарегистрированных случаев.

Согласно статистическим данным, в прошлом году от болезней системы кровообращения умерли 17 279 человек. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 17 119 человек.

На втором месте находятся онкологические заболевания. В 2025 году от раковых новообразований скончались 5 710 человек против 5 546 годом ранее.

Третью позицию занимают травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин — 1 961 случай. В 2024 году таких смертей было 2 081. От заболеваний пищеварительной системы в 2025 году умерли 1 324 человека, нервной системы — 1 200, дыхательной системы — 895, мочеполовой системы — 639 человек.

Кроме того, статистика зарегистрировала 2 494 смерти, причина которых была отнесена к категории симптомов, признаков и отклонений, не классифицированных в других рубриках.

От отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний в 2025 году умерли 244 человека. От эндокринных, алиментарных и метаболических заболеваний — 520 человек. Среди других причин также указаны врождённые аномалии, деформации и хромосомные нарушения — 73 случая, заболевания крови и кроветворных органов — 56 случаев, болезни кожи и подкожной клетчатки — 9, заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани — 2 случая.

Таким образом, главными причинами смерти в Азербайджане остаются болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Вместе они стали причиной 22 989 смертей, то есть около 70% всех зарегистрированных смертей в стране в 2025 году.