Движение транспорта на улице Гюльмамеда Рамазанова в Бинагадинском районе Баку могут частично или полностью ограничить из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
Ограничения возможны на участке улицы между перекрестками с улицами Эмина Багирова и Гасана бека Зардаби.
«В зависимости от хода ремонтных работ движение транспортных средств на указанной территории может быть полностью или частично ограничено. Просим водителей использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлениями движения и с пониманием отнестись к проводимым работам», – говорится в сообщении ГААДА.