Движение транспорта на улице Гюльмамеда Рамазанова в Бинагадинском районе Баку могут частично или полностью ограничить из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Ограничения возможны на участке улицы между перекрестками с улицами Эмина Багирова и Гасана бека Зардаби.