Президент России Владимир Путин отверг предложение прекратить удары по украинским и российским объектам в Черном море в обмен на отказ Киева от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом он заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин назвал такое предложение нелепым. Говоря об ответе России на удары по российским судам в Черном море, Путин использовал выражение «получи, фашист, гранату».

При этом президент РФ заявил, что Россия выступает за свободу судоходства.

«Мы за свободу судоходства, мы против всяческих ограничений, нужно соблюдать то, что есть», – сказал Путин.

По его словам, Россия готова отвечать зеркально на «агрессивное поведение» в любых частях Мирового океана.

Путин также заявил, что Москва следит за поставками оружия Украине из других стран.

«Я не говорю, что мы собираемся наносить удары по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие Украине, но это угроза, мы внимательно за этим следим», – сказал президент.

Отдельно Путин заявил, что Украина «утрачивает элементы государственности и не может существовать самостоятельно».