Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь ему предстоит принять решение относительно Ирана, поставив Тегерану выбор между заключением сделки и прекращением существования страны.

«Теперь мне нужно принять решение: либо Иран подпишет сделку, либо его больше не будет», – сказал Трамп.

Ранее президент США заявлял, что Иран находится в крайне тяжелом положении и в конечном итоге будет вынужден сдаться. По его словам, что война с Исламской Республикой закончится «очень скоро», не уточнив, что именно произойдет.