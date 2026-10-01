Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что соглашение ведущих американских технологических компаний о надзоре за искусственным интеллектом может стать основой для глобальных правил в этой сфере после обсуждения на международном уровне.

«Хочу отметить недавнее подписание по инициативе президента США Дональда Трампа ведущими американскими технологическими компаниями cоглашения о суперинтеллекте. Полагаю, что этот подход будет рассматриваться всеми заинтересованными странами как модель, которую можно было бы после тщательного обсуждения принять на глобальном уровне», – сказал Токаев, выступая на форуме AI & Digital Bridge — 2026 в Астане.

Первый день форума, который проходит 1 октября, был посвящен развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий. В нем участвуют представители ведущих технологических компаний, инвесторы и участники стартап-экосистемы.

Токаев обозначил развитие ИИ как один из приоритетов Казахстана и отметил необходимость его внедрения в ключевые отрасли экономики, прежде всего в промышленность. Среди других направлений он выделил развитие цифровой инфраструктуры, создание современных центров обработки данных и формирование национальной технологической базы.

Отдельное внимание на форуме уделили подготовке специалистов и развитию образования в сфере ИИ. Казахстан планирует открыть специализированный университет искусственного интеллекта.

В рамках форума также представлена концепция «Kazakhstan is the Eurasian AI Hub», предусматривающая развитие страны как регионального центра в сфере искусственного интеллекта.

