На Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье произошла детонация, после которой начался пожар, погибли семь человек и еще трое пострадали, сообщают российские СМИ.

Местные жители отмечают, что прогремели «три мощных взрывах, от которых тряслись дома». На заводе начался пожар. Один из корпусов предприятия частично разрушен, идет эвакуация сотрудников. На момент происшествия на территории завода находились более 40 работников.

Сообщается о семи погибших – они находились в цехе №4, который полностью обрушился. Трое человек пострадали. Спасательные работы на месте продолжаются.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия, на которых виден столб дыма над территорией предприятия. Официальных комментариев российских властей пока не поступало.

Краснозаводский химический завод расположен в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа Московской области. По данным из открытых источников, предприятие выпускает патроны и пиротехническую продукцию.