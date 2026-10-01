США внесли российскую платежную систему A7 в санкционный список по Ирану, обвинив ее в содействии обходу американских ограничений, сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

По версии американского ведомства, A7 представляет собой «теневую банковскую систему, связанную с Россией и используемую Ираном… в целях обхода санкций».

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) также расценивает A7 как «существенную международную преступную организацию». Американские власти утверждают, что платежная система оказывала финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и палестинскому движению ХАМАС.

Помимо A7, США ввели санкции против компаний, работающих в автомобильной и железнодорожной отраслях Ирана. В список также попали физические и юридические лица из Ирана, Китая, ОАЭ, Индонезии, Германии и Турции.

Внесение в санкционный список предусматривает заморозку активов фигурантов в США и запрещает американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес.