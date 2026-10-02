Европейские страны до сих пор не выполнили обязательства по поставке на мировой рынок миллионов баррелей нефти из стратегических запасов для снижения цен на энергоресурсы, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Под руководством президента (Дональда) Трампа Соединенные Штаты выполняют свое обязательство содействовать стабилизации мировых энергетических рынков. Наши европейские партнеры должны ускорить выполнение своих текущих обязательств и незамедлительно обеспечить дополнительные поставки для устранения продолжающихся сбоев. Американские фермеры, дальнобойщики и предприятия не должны нести на себе бремя глобального дефицита дизельного топлива. Америка делает свое дело. Мы рассчитываем, что наши союзники подкрепят свои обязательства конкретными действиями», – написал Бессент на своей странице в X.

В марте страны – участницы Международного энергетического агентства договорились высвободить 400 млн баррелей нефти из чрезвычайных запасов для стабилизации рынка на фоне войны США и Израиля против Ирана.

В Минэнерго США заявили, что Вашингтон в течение 120 дней высвободит из своего стратегического резерва в общей сложности 172 млн баррелей нефти.