США направят на Ближний Восток третью авианосную ударную группу и дополнительные силы морской пехоты, что увеличит американское военное присутствие в регионе еще на 9–10 тыс. человек, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, корабли, истребители, морские пехотинцы и моряки должны прибыть в регион к концу ноября. WSJ отмечает, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов и недавно заявлял помощникам, что ожидает возвращения к бомбардировкам в ноябре.

Авианосец Theodore Roosevelt вышел из Сан-Диего 27 сентября в рамках запланированного развертывания. Днем позже в море отправилась амфибийная группа Makin Island, в состав которой входят три корабля с морскими пехотинцами 13-го экспедиционного подразделения.

Сейчас на Ближнем Востоке находятся авианосцы George H.W. Bush и George Washington. Если George Washington останется в регионе после прибытия Theodore Roosevelt, американская группировка впервые с апреля будет включать сразу три авианосные ударные группы.