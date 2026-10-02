Раненого командира самолета Flydubai и его помощника вывезли из Саудовской Аравии в Абу-Даби после экстренной посадки лайнера в Табуке, сообщило МВД королевства в соцсети X.

«Командир воздушного судна Flydubai и его помощник после улучшения их состояния и с разрешения врачей в четверг вылетели из королевства в Абу-Даби в сопровождении сотрудников службы безопасности», – говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД Саудовской Аравии, предварительное расследование подтвердило, что помощник нанес капитану различные ранения во время полета из Дубая в Израиль.

Инцидент произошел на борту самолета Flydubai, следовавшего в Израиль. По предварительным данным, второй пилот попытался напасть на члена экипажа и завладеть управлением самолетом. Один из пассажиров вместе с членом экипажа проник в кабину пилотов и помог обезвредить нападавшего.

После инцидента самолет совершил экстренную посадку в Табуке. Позднее пассажиров доставили в Израиль другим самолетом Flydubai. Израильские власти назвали произошедшее попыткой террористической атаки.