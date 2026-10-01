Президент США Дональд Трамп допустил причастность Ирана к инциденту с самолетом Flydubai, однако подчеркнул, что американская сторона пока выясняет обстоятельства произошедшего.

«Я бы сказал, что, судя по тому, что я слышу, – да. Но сейчас мы работаем над этим», – заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможной причастности Ирана.

Президент США не привел подробностей и не уточнил, на чем основано его предположение.

Инцидент произошел на борту самолета Flydubai, следовавшего в Израиль. По предварительным данным, второй пилот попытался напасть на члена экипажа и завладеть управлением самолетом. Один из пассажиров вместе с членом экипажа проник в кабину пилотов и помог обезвредить нападавшего.

После инцидента самолет совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Позднее пассажиров доставили в Израиль другим самолетом Flydubai. Израильские власти назвали произошедшее попыткой террористической атаки.