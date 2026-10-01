Президент России Владимир Путин заявил, что идея Большого евразийского партнерства на фоне растущей мировой нестабильности приобретает особое значение.

«От того, как мы сможем обустроить Евразию, зависит многое и на всей большой международной арене. В условиях растущей мировой нестабильности идея Большого евразийского партнерства, выдвинутая в свое время Россией, приобретает особое значение», – сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента РФ, военно-политические противостояния подрывают связанность мира. «Под ударом оказываются производственные и транспортно-логистические цепочки, установившиеся пути торговли и коммуникаций», – подчеркнул он.

Путин заявил, что евразийским странам необходимо защищать регион от глобальных рисков и разрушительных процессов.