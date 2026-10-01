В Азербайджане завершились совместные военные учения «Сила единства – 2026» с участием военнослужащих Турции и Узбекистана, сообщает азербайджанское оборонное ведомство.

Маневры проходили на учебных центрах «Гызылгая» в Карабахском экономическом районе и «Карабахлар» в Нахчыванской Автономной Республике, а также на полигоне «Бёюк Зиря» в акватории Каспийского моря.

В церемонии закрытия учений приняли участие военнослужащие трех стран, а представители еще девяти государств выступили в качестве наблюдателей. Перед началом мероприятия прозвучали государственные гимны стран-участниц.

Отмечалось, что учения позволили участникам обменяться опытом, повысить уровень боевой подготовки и укрепить взаимодействие между военными трех стран.

Военнослужащие выполняли задачи на местности со сложным рельефом и в условиях, максимально приближенных к реальному бою. По итогам учений отличившимся военнослужащим вручили подарки, после чего участники прошли торжественным маршем перед трибуной.

В завершение для участников выступил творческий коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

