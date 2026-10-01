Президент России Владимир Путин заявил, что Москва хотела бы как можно скорее прекратить войну против Украины путем переговоров, ее нейтральный статус остается одной из целей РФ.

«Да. Потому что, получая независимость, Украина приняла декларацию, я хочу это напомнить. Ведь она на основе этой декларации получила независимость. В декларации написано, что (Украина) – нейтральное государство», – сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского президента, Москва с первых шагов строительства постсоветского пространства исходила из того, что Украина является нейтральным государством.

«А потом вдруг они внесли в конституцию требование и цель вступления в НАТО. Но это другая история совсем, в том числе для безопасности Российской Федерации. И это тоже одна из причин конфликта, который длится до сих пор», – добавил он.

Путин также заявил, что Россия была готова возобновить переговоры по Украине 21 сентября, сразу после выборов, однако в ходе голосования Киев нанес удары по российской территории.

Президент РФ указал, что Москва «заинтересована в скорейшем прекращении боевых действий путем переговоров». При этом, по его словам, России нужны гарантии безопасности и условия, которые «позволят обеспечить мир на длительную перспективу».

Говоря о предложениях президента США Дональда Трампа по Украине, Путин отметил, что в них есть сложные для России решения, однако Москва считает сам вектор этих предложений движением в правильном направлении.

Говоря о ситуации на фронте, Путин стал утверждать, что российские войска за сентябрь взяли под контроль 1301 квадратный километр, а темпы продвижения российской армии словам, растут.

Президент РФ также сообщил, что под контролем Украины остаются 11% территории Донецкой области. По его словам, Россия освободит оставшиеся территории Донбасса значительно раньше, чем через 1,5–2 года, как считают на Украине и в Евросоюзе.