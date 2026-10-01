Президент России Владимир Путин заявил, что Азербайджан согласен с реализацией международного транспортного коридора «Север-Юг» и считает проект перспективным.

«Хочу обратить внимание на то, что часть маршрута должна проходить по территории Азербайджана. Мы в контакте с президентом (Азербайджана Ильхамом) Алиевым, проблем тоже никаких нет, Азербайджан согласен с реализацией этого проекта и считает его перспективным», — сказал Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, «разногласий здесь нет».

Напомним, международный транспортный коридор «Север-Юг», протяженностью 7,2 тысячи километров, должен связать Россию с Ираном и Индией через территорию Азербайджана. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал.

