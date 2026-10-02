Иран готов восстановить доступ международных инспекторов к ядерным объектам, подвергшимся ударам, в обмен на смягчение санкций, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, такую возможность министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсуждал на закрытых встречах с европейскими и ближневосточными дипломатами в Нью-Йорке. Переговоры проходили на полях завершившейся ранее на этой неделе сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Bloomberg отмечает, что предоставление доступа инспекторам может стать уступкой со стороны Тегерана и помочь вывести из тупика переговоры с США.

При этом агентство не уточняет, какие именно ядерные объекты могут быть открыты для инспекций и на каких условиях Тегеран рассчитывает на смягчение санкций.